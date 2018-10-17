بالصور.. مرسيدس E-Class تتزود بإصدارات هايبرد بنزين وديزل جديدة

برلين(صدى):

لم تتوقف مرسيدس على استخدام محركاتها التقليدية البنزين فقط في أحدث جيل من سياراتها الهايبرد بلوج ان سواء كانت من S-Class أو C-Class وقررت تقديم نسخ هايبرد بنزين وديزل من عائلة E-Class السيدان والواجن. وبالنسبة لنسخة مرسيدس e 300| بمحرك بنزين فهي قادرة على التسارع في 5.7 ثانية وتتفوق بذلك على النسخة الديزل من نفس السيارة مع بطارية قادرة على التنقل الي 50 كم للنسخة البنزين و54 كم للنسخة الديزل .

ويتوفر للسيارة بطارية ليثيوم أيون 13.5 كيلوواط ساعة ويمكنها الوصول الي 50 كم على المدى الكهربائي فقط وتبلغ القوة الحصانية للسيارة 320 كم في الساعة وعزم الدوران 700 نيوتن متر تنقسم الي 211 حصان من محرك البنزين و90كيلوواط من المحرك الكهربائي.

وتعمل السيارة بنظام الدفع الخلفي مع سرعة قصوى 250 كم في الساعة مع امكانية الوصول الي سرعة 130 كم في التشغيل الكهربائي فقط ويمكن شحن البطارية في 1.5 ساعة من 10 الي 100% بشاحن 7.4كيلوواط.