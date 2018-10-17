نجاة ملكة جمال المحجبات العرب من حادث مفجع

مليكة فؤاد(صدى):

نجت الفائزة بلقب ملكة جمال المحجبات العرب وإفريقيا، المغربية نسرين الكتاني، من حادث انقلاب قطار ” بوقنادل ” ، أمس الثلاثاء بين مدينتي القنيطرة والرباط، والذي حصد عددًا من الأرواح.

وعن ذلك، قالت ” نسرين ” عبر حسابها الرسمي على ” فيسبوك ” : ” أنا في أمان الحمد الله ما طرا ليا والو والله يرحم الناس لي ماتو دعيو معاهم بالرحمة، إنا لله وإن إليه راجعون، وشكرا الناس لي تاصلو بيا ” .

يُذكر أن العشرات من الشباب من مختلف الأعمار، لبوا نداء استغاثة أطلقه مركز ” تحاقن الدم ” بالعاصمة الرباط؛ لأجل انقاد المواطنين المصابين بجروح متفاوتة الخطورة بهذا الحادث.