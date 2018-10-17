بعد 3 سنوات من وفاته.. سيدة تنهي حياتها بـ ” السم ” حزنا على زوجها

القاهرة(صدى):

بدأت سيدة حياتها الزوجية في محافظة الأقصر بمصر، برفقة زوجها وعاشا حياة سعيدة أحبته فيها بجنون وزاد حبها خاصةً لعدم إنجابهما الأطفال فأصبح هو كل ما لديها في الحياة.

عاشا بالحب واكتفى كل منهما بالآخر، ولكن لم تستمر هذه الحياة طويلًا ليخطف الموت الزوج ويترك الزوجة وحيدة تعاني جرّاء وويلات فقدانه ووحدتها وغربتها بدونه.

اختارت الزوجة أن تنهي حياتها وتلحق بزوجها الذي صعبت حياتها بدونه؛ فأقدمت على تناول مادة سامة تسببت في إصابتها بمضاعفات صحية ظهرت في أعراض أنتفاخ بمنطقة البلعوم والفم، تلك الأعراض التي تبدو مشابهة لأعراض تناول ” الصبغة ” ، وتوفيت عقب وصولها لمستشفى الأقصر العام بصحبة شقيقتها.

ومن جانبها، أكدت شقيقتها أن المجني عليها كانت لديها شعور سيطر عليها بشكل كبير للغاية طيلة الفترة الماضية بأنها وحيدة وتريد أن تنهي حياتها؛ خصوصًا عقب وفاة زوجها منذ ما يقرب 3 سنوات، وزادت حدة هذا الشعور نتيجة عدم إنجابها للأولاد.