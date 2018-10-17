بالصورة.. ” الجسمي ” يقدم تعازيه للشعب المغربي بعد حادث إنقلاب القطار

أماني الغامدي(صدى):

أعرب المطرب حسين الجسمي عن تضامنه القلبي مع الشعب المغربي ، وتعازيه له بعد وقوع حادث إنقلاب قطار بين الرباط والقنيطرة الذي نتج إصابة العشرات وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

ونشر ” الجسمي ” صورة لعلم المغرب وعلق عليه: ” تعازينا القلبية لأسر ضحايا فاجعة القطار في منطقة بوقنادل في المغرب الشقيق.. ودعواتنا للمصابين بالشفاء والمعافاه من كل شر.. حمى الله المغرب وشعبها الحبيب ” .

وكانت وسائل الإعلام المغربية قد أعلنت اليوم الثلاثاء عن وقوع حادث مروع إثر انقلاب قطار بين مدينتي الرباط والقنيطرة، راح ضحيته عدد من القتلى وعشرات المصابين .