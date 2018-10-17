طرد ” داعش ”  من آخر معاقله في سوريا سيستمرّ وقتا طويلا.. لهذا السبب!

دمشق(صدى):

أكد قيادي في قوات سوريا الديمقراطية، أن القتال لطرد تنظيم داعش من منطقة في دير الزور سيستمرّ وقتاً أطول من المتوقع.

وعلى صعيد متصل، أوضح ريدور خليل أنّ ” العمليات العسكرية في هجين ستستغرق وقتًا أطول من المتوقّع”، لافتا:’ ” داعش يستفيد كثيراً من الظروف المناخيّة، بما في ذلك العواصف الرملية ” ، مشيراً إلى أنّ ” ذلك ساعدهم على الفرار من طائرات الاستطلاع ووسائل مراقبة أخرى ” .

ولفت خليل إلى أنّ هؤلاء ” حفروا خنادق وأقاموا عوائق ووضعوا متفجّرات ” ، وهو ما يعوق تقدّم قوات سوريا الديمقراطية، لافتًا إلى أنّ معظم المتطرفين هم من الأجانب.

وشنت قوات سوريا الديمقراطية منذ أكثر من شهر هجوماً لطرد داعش من بلدة هجين في دير الزور، غير أنّ تقدّمها تباطأ جرّاء هجمات مضادة شنّها المتطرفون، فضلاً عن الظروف المناخية الصعبة.