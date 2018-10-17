تامر حسني يطمئن جمهوره: ” مفيش عمليات الحمد لله “

أماني الغامدي(صدى):

وجه الفنان تامر حسني رسالة إلى جمهوره طمأنهم بها على حالته الصحية، عقب الإصابة التي تعرض لها في أحباله الصوتية والتي استوجبت نقله إلى المستشفى وإجراء الفحوصات للتأكد من إن كان سيجري عملية جراحية أم لا.

وأوضح تامر حسني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، قائلًا: ” الحمد لله.. آخر قرار مفيش عمليات الحمد لله.. بس محتاج فترة علاج وجلسات صوتية وسكوت تام لمدة 3 أسابيع فات منهم 5 أيام وإن شاء الله أرجع أغني ولكن بشكل تدريجي طبعًا. ”

وشكر تامر حسني جمهوره قائلًا: ” ده بسبب كرم ربنا ودعواتكم اللى شايفها ليل نهار قدامى .. ألف شكر يا أغلى الناس ” ؛ فيما كان قد نُقل إلى إحدى مستشفيات منطقة ٦ أكتوبر المصرية بعد انتهاء تصوير برنامج صاحبة السعادة؛ إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة.

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