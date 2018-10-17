مدافع الأهلي مهدد بالغياب عن مواجهة الاتفاق

نواف السالم(صدى):

يستعد النادي الأهلي لمواجهة الاتفاق السبت المقبل في الدمام، ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن جانبه، يضع الأرجنتيني بابلو جويدي، مدرب الفريق خططه تحسبًا لعدم لحاق اللاعب باولو دياز، المدافع الدولي التشيلي، بصفوفه في وقت مناسب من التحضيرات، بسبب الحجوزات وطول رحلات الطيران، الذي سيخوض مباراة ودية دوليه مع منتخب بلاده أمام منتخب المكسيك فجر اليوم.

ويأتي ذلك قبل مغادرة ” دياز ” إلى جدة للالتحاق بفريقه وتحضيراته النهائية لمباراة الاتفاق، مما يهدد مشاركته ضمن القائمة الأساسية التي سيستعين بها مدرب الفريق في المواجهة.

ومن الجدير بالذكر، أنه استكمل الأهلي تحضيراته مساء أمس على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل، تحت إشراف الأرجنتيني جويدي، الذي حرص على تقديم موعد المران ليستطع الجميع متابعة مواجهة سوبر كلاسيكو العالم بين منتخبي الأرجنتين والبرازيل.