بعد تعطله صباح اليوم.. ” يوتيوب ” تعلن عن إصلاح العطل المفاجئ

وكالات(صدى):

تعرض موقع الفيديوهات ” يوتيوب ” ، لعطل مفاجئ ومشاكل فنية بشأن مشاهدة أو تحميل المقاطع، في عدد من دول العالم.

وعن ذلك، كشفت ” يوتيوب ” صباح اليوم الأربعاء، أنه تم إصلاح العطل المفاجئ الذي أصاب موقعها لمشاهدة الفيديوهات؛ وذلك بعد نحو ساعة من المشكلة التي ضربت الموقع.

وقال ” يوتيوب ” عبر صفحتيه الرسميتين على مواقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك وتويتر ” : ” تحديث، لقد عدنا، شكرًا لصبركم، إذا كنتم تواجهون المشكلة حتى الآن رجاءً أبلغونا ” .

يُذكر أن إدارة الموقع كانت قد قدمت اعتذارها للمستخدمين حول العالم، بعد العطل المفاجئ الذي حدث فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

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