ترامب يسخر من ” الممثلة الإباحية ” التي قاضته ويصفها بالمحتالة الكبيرة

واشنطن(صدى):

أثارت تغريدة للرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” جدل كبير على صفحات ” تويتر ” حيث سخر من الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز بعد أن رفض قاضٍ في لوس أنجليس دعوى تشهير رفعتها ضده وقال في تغريدته : ” وجه حصان .. لا تعرف عني شيئاً .. إنها محتالة كبيرة ” .

فيما وصفت دانيالز “ترامب ” في تغريدتها بأنه يظهر عجزه ويكره النساء ولا يتمتع بالسيطرة على النفس .

وأكدت دانيالز التي تتهم ترامب بإقامة علاقة جنسية معها في 2006، بمواصلة معركتها ضده فيما ينفي ترامب هذه العلاقة رغم اعترافه بأن محاميه الشخصي دفع 130 ألف دولار لدانيالز قبل الانتخابات بوقت قصير لشراء صمته .

وكانت دانيالز رفعت دعوى قضائية ضد ترامب فيما يتعلق بتغريدة نشرها على تويتر في أبريل قال فيها إن ما ذكرته دانيالز عن رجل هددها لتلتزم الصمت في القضية أمر كاذب تماما .ً