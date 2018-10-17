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بالصور..فتيات ” الهوكي ” يبحثن عن رخصة لفريقهن

بالصور..فتيات ” الهوكي ” يبحثن عن رخصة لفريقهن
نواف السالم(صدى):

تسعى مجموعة من الفتيات إلى الحصول على ترخيص لأول فريق سعودي في رياضة الهوكي.

وتم تشكيل ملامح الفريق، منذ أسابيع، وبدأت الفتيات في التدريبات بمجموعة من صالات التزلج بجدة.

وأعربت الفتيات عن طموحهن في الوصول بالفريق إلى العالمية في هذه الرياضة التي يقبل عليها الكثير من الشباب والفتيات في الوقت الراهن.

 

 

 


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 58 دقيقة

الله لا يكثركم,,,,,, امين

[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 28 دقيقة

المسعودات وليس سعوديات
ولانتشرف بهم

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 22 دقيقة

,,,,,,,,,,,,,

[ عدد التعليقات: 568 ] نشر منذ 4 دقائق

افلحنا

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