بالصور..فتيات ” الهوكي ” يبحثن عن رخصة لفريقهن

نواف السالم(صدى):

تسعى مجموعة من الفتيات إلى الحصول على ترخيص لأول فريق سعودي في رياضة الهوكي.

وتم تشكيل ملامح الفريق، منذ أسابيع، وبدأت الفتيات في التدريبات بمجموعة من صالات التزلج بجدة.

وأعربت الفتيات عن طموحهن في الوصول بالفريق إلى العالمية في هذه الرياضة التي يقبل عليها الكثير من الشباب والفتيات في الوقت الراهن.