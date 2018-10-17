بالصور..فتيات ” الهوكي ” يبحثن عن رخصة لفريقهن
تسعى مجموعة من الفتيات إلى الحصول على ترخيص لأول فريق سعودي في رياضة الهوكي.
وتم تشكيل ملامح الفريق، منذ أسابيع، وبدأت الفتيات في التدريبات بمجموعة من صالات التزلج بجدة.
وأعربت الفتيات عن طموحهن في الوصول بالفريق إلى العالمية في هذه الرياضة التي يقبل عليها الكثير من الشباب والفتيات في الوقت الراهن.
عبدالمحسن[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 58 دقيقة
الله لا يكثركم,,,,,, امين
الشاعر[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 28 دقيقة
المسعودات وليس سعوديات
ولانتشرف بهم
ابو منار[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 22 دقيقة
,,,,,,,,,,,,,
السعودي[ عدد التعليقات: 568 ] نشر منذ 4 دقائق
افلحنا