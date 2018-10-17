صحفي تركي يكشف حقيقة وجود تسجيلات صوتية عن خاشقجي
على خلفية الادعاءات التي نشرتها بعض الصحف ومنها صحيفة ” صباح ” التركية حول تسجيل ساعة جمال خاشقجي لمقاطع صوتية للحظات التحقيق معه وتعذيبه وقتله، أسقط مراسل الصحيفة ذاتها القناع عن كذبها.
وقال المراسل الصحفي ويدعى راغب صويلو: ” ليس لدى صحيفة صباح التركية شريط صوتي لقتل خاشقجي. قيل لي أن الادعاءات غير صحيحة ” .
وكانت الصحيفة قد ادعت أيضًا أن المحققين بعد ملاحظتهم للساعة قاموا بفتحها عن طريق بصمة إصبعه وحذفوا بعض المقاطع.
الواقع[ عدد التعليقات: 6528 ] نشر منذ 1 ساعة
مع الأسف ان إعلامنا يخاطب الداخل ونحن كشعب نعلم تماما أن هناك مؤامرة كبرى على بلادنا وحكمنا ولن يكون هناك سعودي واحد يصدق روايات وقصص الأعداء ولكن من المتسبب في إغلاق قناة 2 السعودية المتحدثة بالغة الإنجليزية مع الحاجة لقناة تتحدث بالفرنسية لمواجهة قنوات الجزيرة وقناة فرنسا 24 ساعة التي تتحدث 3 لغات والروسية كذلك نحن نحتاج إعلام مواجه لمن لا يتحدثون بالعربية والمواجهة بالأدلة والمقابل وإثبات البراءة مع السعودين 15 لرد مزاعم الأعداء لأنها حرب إعلامية سياسية لها أهداف خبيثة مستقبلا
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4596 ] نشر منذ 1 ساعة
ياعمي خليهم ينبحون كلاب فيها مرض السعار
وحمير تنهق ليلا ونهارا؟؟
والله العظيم ليس لهم إلا لحم الكلاب
وتراب حار في فمهم وفم كل خائن ومرنزق لعنهم الله انايؤفكون