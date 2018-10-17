صحفي تركي يكشف حقيقة وجود تسجيلات صوتية عن خاشقجي

أنقرة(صدى):

على خلفية الادعاءات التي نشرتها بعض الصحف ومنها صحيفة ” صباح ” التركية حول تسجيل ساعة جمال خاشقجي لمقاطع صوتية للحظات التحقيق معه وتعذيبه وقتله، أسقط مراسل الصحيفة ذاتها القناع عن كذبها.

وقال المراسل الصحفي ويدعى راغب صويلو: ” ليس لدى صحيفة صباح التركية شريط صوتي لقتل خاشقجي. قيل لي أن الادعاءات غير صحيحة ” .

وكانت الصحيفة قد ادعت أيضًا أن المحققين بعد ملاحظتهم للساعة قاموا بفتحها عن طريق بصمة إصبعه وحذفوا بعض المقاطع.