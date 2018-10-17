 قرار ” استئناف المدينة ” بحق موظف غرد عن قضية ” الجاسوسة المتبرجة “

نايف السالم(صدى):

على خلفية تغريد موظف بالقطاع الصحي بينبع، عن ” الجاسوسة المتبرجة ” عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ،أيدت محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة، حكم المحكمة الجزائية ببراءة الموظف.

وكانت التغريدة قد تم تداولها بين موظفي القطاع الصحي بالمستشفى والمواطنين، مما تسبب في التأثير السلبي على أداء الموظفين في العمل وتخوفهم من معنى جاسوسة.

ولم ينكر الموظف ما نشر على حسابه حول الجاسوسة، لكنه أكد أنه كان يقصد قصة من وحي الخيال ولا تمت للواقع بصلة، وأنه يكتب القصص منذ فترة طويلة ولم يقصد مكانا أو زمانا معينين.