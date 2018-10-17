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محمد هنيدي يؤدي مناسك العمرة

محمد هنيدي يؤدي مناسك العمرة
أماني الغامدي(صدى):

التقط الفنان المصري الكوميدي محمد هنيدي، صورة من أمام المسجد النبوي الشريف.

ونشر الفنان المتواجد بالمملكة حاليًا لأداء مناسك العمرة، صورته عبر موقع ” انستقرام ” ، معلقًا: ” صلوا على الحبيب “.

وحازت الصورة على إعجاب متابعيه متمنيين له عمرة مقبولة بإذن الله .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2263 ] نشر منذ 46 دقيقة

ماشاء الله، الله يكتب لنا وله القبول،،

بس هالآدمي منتهي ومنسم أتوقع لو مالقى أحد يذب ويطقطق عليه بيذب على نفسه،،

الله يعين المعتمرين اللي بيواجهونه،،

هالآدمي مجرد ذكر أسمه تبتسم لا إرادي،فمابالك تشوفه وجهTo وجه..

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