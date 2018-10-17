محمد هنيدي يؤدي مناسك العمرة

أماني الغامدي(صدى):

التقط الفنان المصري الكوميدي محمد هنيدي، صورة من أمام المسجد النبوي الشريف.

ونشر الفنان المتواجد بالمملكة حاليًا لأداء مناسك العمرة، صورته عبر موقع ” انستقرام ” ، معلقًا: ” صلوا على الحبيب “.

وحازت الصورة على إعجاب متابعيه متمنيين له عمرة مقبولة بإذن الله .