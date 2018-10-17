حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( نجران ، الخرخير ، شروره ) و الأجزاء الجنوبية من الربع الخالي فيما تهطل أمطار رعدية على مرتفعات ( جازان، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة،المدينة المنورة، حائل ، تبوك،الجوف، الحدود الشمالية ،الشرقية، الرياض).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي و الأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة تتحول خلال المساء شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-20كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.