بعد قرار الملك..الموظفون يحتفلون على طريقتهم بعودة صرف علاوتهم السنوية

علي القحطاني (صدى):

بعد التوجيه الملكي الكريم بإعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة، احتفل الموظفون على طريقتهم.

وتصدر هاشتاق ” العلاوة السنوية ” كل مواضيع النقاش والتفاعل بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعربوا في تغريداتهم عن سعادتهم وبالغ شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

وتصدر الهاشتاق قائمة الترند بشكل سريع ، وتنوعت التغريدات بين تبادل التهاني والتعبير عن الفرح بنشر مقاطع غنائية تمجد البلاد وقيادتها وشعبها، وبين شكر ملك البلاد الذي وافق على اقتراح ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بإعادة صرف العلاوة السنوية بالطريقة السابقة.

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