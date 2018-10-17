مشاركة فعالة للهلال الأحمر في مباراة منتخبي البرازيل والأرجنتين ” سوبر كلاسيكو “

عادل الحربي (صدى):

شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة بعدد 18 فرقة إسعافية، وفرقة استجابة متقدمة، في مباراة بين منتخبي البرازيل والأرجنتين يوم الثلاثاء ضمن منافسات البطولة الرباعية الودية “سوبر كلاسيكو”، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة وذلك امتدادًا لدورها الإنساني والاجتماعي الذي تقوم به.

وأكد عبد الله أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي للهيئة بمحافظة جدة أن خطة الهيئة في هذا الحدث بدأت في تمام الثانية ظهرا مساء اليوم من خلال التواجد على الطرق والمداخل المؤدية للملعب بعد ذلك تم تشغيل عدد 5 نقاط تجمع وتحتوي كل نقطة على فرقة اسعافيه متكاملة بالإضافة تواجد الفرق داخل أرجاء الملعب والمدرجات وعلى عربات القولف لمباشرة الحالات الإسعافية بشكل فوري.

وأضاف متحدث الهيئة، مباشرة ( 19 ) حالات إسعافية عبر الفرق الإسعافية، حيث قدموا العلاج اللازم للحالات في الموقع ولم تستدعِ الحالات نقلها، سوى حالة واحدة قامت الفرق الإسعافية بنقلها كفرقة إسعافية من داخل الملعب إلى مستشفى الجدعاني بجدة.