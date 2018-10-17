بالفيديو..كيفية إنهاء إجراءات المسافرين دون الحاجة لأي موظف

عادل الحربي (صدى):

بعد إعلان المديرية العامة للجوازات عن بدء التشغيل التجريبي لأجهزة الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات السفر، أوضح مقطع فيديو كيفية عمل الجهاز دون الحاجة لموظف.

وأظهر المقطع أنه يتم إنهاء إجراءات السفر عبر اختيار اللغة ووثيقة السفر ” بطاقة الهوية ” أو ” الجواز ” ، ثم يتم تمرير رقم الباركود في الوثيقة على القارئ الموجود في الجهاز للتعرف على بيانات المسافر.

ويضع المسافر بعد ذلك بصمته ،ثم يلتقط الجهاز صورة له، وتتم طباعة إيصال إذا كانت البيانات صحيحة يتوجه بعدها المسافر إلى بوابة السفر المزودة بكاميرات لالتقاط صورته وتسمح له بالمرور.