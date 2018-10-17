تحت التهديد بالفصل..مليشيا الحوثي تجبر المعلمات على حمل السلاح

فهمي محمد(صدى):

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عن إجبار ميليشيا الحوثي الإرهابية المعلمات في صنعاء على حضور وقفة احتجاجية مسلحة، أمس الثلاثاء، وحمل السلاح وتخييرهن بين المشاركة أو الفصل من العمل.

وقال وزير الإعلام اليمني على حسابه بموقع ” تويتر ” : ” الميليشيا الحوثية تفرض على المعلمات في مديرية معين صنعاء حضور وقفة احتجاجية مسلحة ، وحمل السلاح. ”

وأوضح أن الميليشيا الإرهابية أعدت برنامجًا للوقفات الاحتجاجية المسلحة للعنصر النسائي في باقي المديريات والمحافظات الواقعة تحت سيطرتهم لمدة شهر، وخيرت المعلمات بين المشاركة أو الفصل من