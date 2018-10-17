بالفيديو..طالبة بالابتدائية أرادت قطف وردة ففوجئت بثعبان يلدغها

القاهرة(صدى):

تعرضت طفلة مصرية في المرحلة الابتدائية ،للدغة ثعبان، أثناء لهوها في حديقة مدرستها ما أدى إلى تورم قدمها.

وتعد هذه الواقعة الأولى بالمدارس المصرية، حيث فوجئت الطفلة بلدغة الثعبان بينما كانت تلهو وسط الأشجار في المدرسة وأرادت قطف وردة.

وتقول والدة الطفلة: ” عندما روت لي ابنتي القصة لم أصدقها إلا بعدما رأيت قدمها تتورم وشاهدت اللدغة، وبعد توقيع الكشف الطبي على ابنتي وجدوا أن الثعبان غير سام، وحصلت على المصل الخاص به “.

واتهمت الأم المدرسة بالإهمال، وأن المدير لم يتحرك للتحقيق في الواقعة، الذي تبين أنه لم يكن يعلم شيئًا عن الواقعة، حتى يتخذ أي إجراءات.