” لا تستعجل تقول أبغى أكون مدير ” ..رئيس البنك الفرنسي سابقًا يوجه رسالة للشباب

علي القحطاني (صدى):

نصح إبراهيم الطوق رئيس الغرفة التجارية والبنك الفرنسي سابقًا، الشباب بعدم الاستعجال على شغل المناصب العليا.

وقال الطوق في لقائه ببرنامج ” وينك ” للشباب: ” لاتقول أبغى أكون مدير ،أنا بدأت مساعد مدير ورشة ولم استنكر هذا الشيء، وعملت سنوات مع العمال والميكانيكيين والسائقين “.

وأضاف: ” الحياة لازم تتخذ فيها القرارات التي من المحتمل أن تنجح فيها أو تفشل، لكن الأهم بذل المجهود والمحاولة ،ولازم الواحد يكون شجاع ومغامر”