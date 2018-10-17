 دونالد ترامب ينتقد التسرع في إدانة المملكة بشأن خاشقجي

علي القحطاني (صدى):

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، التسرع في إدانة المملكة العربية السعودية بالمسؤولية عن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وكان ترامب قد كشف عن اتصاله بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد حفظه الله ، والذي أخبره خلاله بأن لا علم له بما حدث داخل القنصلية، مؤكدًا أنه بدأ تحقيقا شاملا وكاملا بقضية اختفاء جمال خاشقجي.

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : لقد تحدثت للتو مع ولي العهد السعودي وقد نفى بشكل قاطع علمه بما جرى في القنصلية السعودية في تركيا، وكان مع وزير الخارجية مايك بومبيو.