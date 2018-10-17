نشر : منذ 2 ساعتين 686 1 فيديوهات متنوعة كاتب : قناة الجزيرة هي جزء من الحرب الإعلامية التي يقودها تنظيم الحمدين على المملكة الوسوم:السعودية, جمال_خاشقجي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35909 ] نشر منذ 1 ساعة
” قناة الجزيرة ..عصابة المرتزقة ”
كما قلت سابقا..هذه القناة الخنزيرة يغتسل شعارها كل يوم وليلة عشرات المرات في المياه وتعود قذرة ممسوخة مشوهة.
وتتمدد على شواطئها عصابة عزمي خسارة وفصيل الكلاب ممن باعوا شرفهم وعرضهم،يقتاتون على جيف
وفضلات اسيادهم من الموتورين والمترفين حقدا وكراهية وحسدا لكل ماهو سعودي.
تلك القناة تتقيأ ساعة بعد ساعة اكاذيب وافتراءات ،وتعتمد في كل نشراتها على كلمة(مصادر) امعانا في كذبها وعهرها وتستقيها من مزابل تويتر وخيالهم المريض.
على بعد خطوات منها هناك الاف العمال بشتكون ويصرخون من سوء المعاملة وعدم دفع المرتبات ،ومئات من الناس غيبوا في السجون ،وحقوق منتهكة ،واموال بالمليارات تتسرب من جزيرة شرق سلوى،وركود اقتصادي ،وحالة خوف وحزن مجتمعي تحدثت عنها منظمات حقوقية وجهات اعلامية دولية..الا الخنزيرة صمتت ولوت اعناق كميراتها
كعادتها نحو اوطان العرب لتشتيت اهلها وبث الاحقاد والكراهية وكيل التهم وتزوير الحقائق .
لايهم احد من العاملين فيها ميثاق الشرف الاعلامي ،ولايعنيها من قريب اوبعيد مصلحة الامة والدفاع عن قضيتها الكبرى فلسطين…كل ذلك اصبح من الماضي في سياستها. وتركيزها ينصب فقط على السعودية حكومة وشعبا.
تتميز غيضا حينما تشع من المملكة اخبار تنموية اجتماعية اقتصادية او انجازات على المستوى المحلي والعالمي.
نعم هذه حقائق لا اخالها تغيب عن اي مواطن في بلادنا وفي بلادنا العربية والاسلامية.
عبر سنوات مضت حشدوا ولفقوا ونبحوا وحاولوا استغلال المنابر الاعلامية والاعلام الجديد وذبابتهم الا انهم فشلوا فشلا ذريعا.
واليوم تعاود حملتهم المسعورة على قضية لم تتضح معالمها بعد.
اين هم في النصف الاول من هذا العام عندما شهدت اسطنبول اغتيالات في شوارعها وشققها في وضح النهار.
ماذا تم في قضية اغتيال السورية الناشطة عروبة ووالدتها حلى؟والااين ذهبت قضية اغتيال رجل الاعمال المصري الشهير وتقطيع جثته.؟وماذا تم في قضية اغتيال رجل الاعمال الكويتي وشريكه اللبناني،ومتى يكشف النقاب عن قضية اغتيال المخرج السوري محمد بايزيد؟ولماذا تم اغتيال الامام الاوزبكي عبدالله بخاري…؟ القائمة تطول..وقناة الخنزيرة التزمت الصمت.
لماذا تلك المدينة بالذات باتت مسرحا للجريمة والتصفيات الجسدية جهارا نهارا؟
والاجابة تعلمها الخنزيرة ومن معها …بكل بساطة ان اسطنبول منذ سنوات قليلة حلت عليها لعنة شذاذ الافاق من الاخونحية والتكفيريين ومن يحلموا بخلافة العصملجية..لانهم لايستطيعوا العيش الا في بيئة خاصة حدودها المؤمرات والدم والتكفير والتخوين.
يا ابناء وطني الحبيب ..علينا ان ندرك جيدا ما نحن فيه من نعمة وامن وقفزات تنموية واقتصادية سنقطف ثمارها في القريب .
لا بد ان نعي حيدا مايحاك لبلادنا من الحاسدين والمتربصين..
انفروا خفافا وثقالا بارائكم في مواقع التواصل وفي خطب الجمعة وفي المقالات الصحفية والقصائد الشعرية والمقابلات التلفزيونية والاذاعية وفي اعلامنا الخارجي في جامعاتنا ومدارسنا في منازلنا وفي اماكن السمر والتقاء الاصدقاء.
ليس من المرؤة ان نشاهد برنامج كرة كل ليلة في ساعة الذروة…او مسلسلا في قناة اخرى او نستمع الى برنامج اذاعي ..عن الفنون مثلا…وكلاب الليل وحمير القايلة ينهقون وينبحون في اتهامكم ووطنكم بافتراءات واكاذيب وتشكيك وتهديد.
سيدي ولي العهد حفظه الله كفانا الرد بكلماته الصريحة والسديدة..ووصلت الى العالم باسره..وهذا ما اغاض الحاقدين واشعل النار في صدورهم واصابهم بالجنون .
منقول…