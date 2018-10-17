المنتخب الفرنسي يقلب الطاولة على الماكينات الألمانية

نواف السالم(صدى):

نجح منتخب فرنسا لكرة القدم، في قلب الطاولة على نظيره الألماني، وتحقيقه فوزًا ثمينًا بهدفين مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدوري الأمم الأوروبية.

وافتتح توني كروس أهداف المباراة للماكينات الألمانية في الدقيقة 14، فيما نجح جريزمان في تعديل النتيجة بالدقيقة 62، قبل أن يعود اللاعب ذاته لإحراز هدف الفوز لمنتخب بلاده في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.

ورفع منتخب فرنسا رصيده إلى النقطة رقم 7 محتلاً صدارة المجموعة الأولى، وتوقف رصيد ألمانيا عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.