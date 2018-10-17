مدرب الأرجنتين: أتمنى العودة إلى المملكة مرة أخرى

ماجد محمد(صدى):

أعرب المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، عن سعادته بتواجده في المملكة، متمنيًا العودة إليها مرة أخرى.

وأجاب ” سكالوني ” ، خلال المؤتمر الصحفي مساء الخميس، عن سؤال حول أجواء البطولة وتنظيم، قائلًا: ” أنا سعيد بتواجدي في السعودية.. وملعب المواجهة من أميز وأكبر الملاعب.. الحضور الجماهيري رائع.. واتمنى أن أعود للمملكة مرة ثانية ” .

وخاضت الأرجنتين مباراة رائعة امام البرازيل، في ختام بطولة ” سوبر كلاسيكو ” الودية، إلا أن الحظ لما يحالفها حيث خطفت البرازيل منها فوزًا قاتلًا.