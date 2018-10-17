ضباب وأتربة على 9 مناطق طوال ساعات الليل

الرياض(صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، 9 تنبيهات بوجود ضباب وأتربة على معظم المنطقة، طوال ساعات الليل.

وأطلق النظام، تنبيهات على كل من: ” المنطقة الشرقية، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، تبوك، المدينة المنورة ” ، وذلك لوجود ضباب.

وأوضحت التنبيهات أن الضباب سيؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، وذلك من الساعة الواحدة وحتى التاسعة صباح الأربعاء.

وأصدر النظام، تنبيهين آخرين على منطقتي الجوف، والحدود الشمالية، وذلك لوجود رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة، وينتهي في نفس الموعد.