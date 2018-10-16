بالصور.. النصر يواصل تدريباته استعدادًا للقاء الباطن

ماجد محمد(صدى):

واصل فريق نادي النصر تدريباته، مساء اليوم، بحضور رئيس النادي سعود آل سويلم ونائبه عبدالعزيز الجليل، والمشرف العام على كرة القدم بالنادي، عبدالكريم المنصور، استعدادًا للقاء الباطن في إطار الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ المدير الفني للفريق دانييل كارينيو، المران بتدريبات بدنية متنوعة أعقبها بتطبيق عدد من الجمل الفنية والتي تعتمد على التمريرات في مساحات محددة باستخدام الحواجز والتسديد المباشر.

وتواجد في التدريبات ثلاثي المنتخب الأول عمر هوساوي وعبدالعزيز الجبرين ويحيى الشهري، بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب.