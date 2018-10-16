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    أكتوبر

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  3. شاهد .. يحتفلون بالعامل بعد اصابته من الناقة

شاهد .. يحتفلون بالعامل بعد اصابته من الناقة




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