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بالفيديو.. تعرّف على حقوق المسافر في حال تأخر رحلته الجوية

بالفيديو.. تعرّف على حقوق المسافر في حال تأخر رحلته الجوية
علي القحطاني(صدى):

كشف الأستاذ عبد العزيز الدهمش، مدير الجودة وخدمة العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني، عن حقوق المسافر على شركة الطيران في حال تأخر رحلته الجوية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ” يا هلا ” ، مساء اليوم، أن الحقوق يتم تحديدها على حساب الاتجاه أو الرحلة، مضيفًا أنه إذا تأخر ساعة فلابد أن يتوفر للمسافر مشروبات.

وأشار إلى أنه إذا تأخر المسافر 3 ساعات فحقه أن يتوفر له وجبة، أما إذا تأخر 6 ساعات فيكون للمسافر الحق في فسخ العقد أو تعويضات أو توفير سكن أو يؤمن لها رحلة قادمة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 409 ] نشر منذ 40 دقيقة

والله ذبحوا اهل ابها في الرحلات تاخير و مع بوابه 242 على الباصات ولا شفنا الفسحه الاعاصير والوجبه

[ عدد التعليقات: 409 ] نشر منذ 40 دقيقة

والله ذبحوا اهل ابها في الرحلات تاخير و مع بوابه 242 على الباصات ولا شفنا الفسحه الاعاصير والوجبه

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