بالفيديو.. تعرّف على حقوق المسافر في حال تأخر رحلته الجوية
كشف الأستاذ عبد العزيز الدهمش، مدير الجودة وخدمة العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني، عن حقوق المسافر على شركة الطيران في حال تأخر رحلته الجوية.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ” يا هلا ” ، مساء اليوم، أن الحقوق يتم تحديدها على حساب الاتجاه أو الرحلة، مضيفًا أنه إذا تأخر ساعة فلابد أن يتوفر للمسافر مشروبات.
وأشار إلى أنه إذا تأخر المسافر 3 ساعات فحقه أن يتوفر له وجبة، أما إذا تأخر 6 ساعات فيكون للمسافر الحق في فسخ العقد أو تعويضات أو توفير سكن أو يؤمن لها رحلة قادمة.
أ. عبد العزيز الدهمش – مدير الجودة وخدمة العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني
هذه هي حقوق المسافر على شركة الطيران في حال تأخر رحلته الجوية..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/nfgXPryL5P
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 16, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56194 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب ,,
الابهاوي[ عدد التعليقات: 409 ] نشر منذ 40 دقيقة
والله ذبحوا اهل ابها في الرحلات تاخير و مع بوابه 242 على الباصات ولا شفنا الفسحه الاعاصير والوجبه
الابهاوي[ عدد التعليقات: 409 ] نشر منذ 40 دقيقة
والله ذبحوا اهل ابها في الرحلات تاخير و مع بوابه 242 على الباصات ولا شفنا الفسحه الاعاصير والوجبه