بالفيديو.. تعرّف على حقوق المسافر في حال تأخر رحلته الجوية

علي القحطاني(صدى):

كشف الأستاذ عبد العزيز الدهمش، مدير الجودة وخدمة العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني، عن حقوق المسافر على شركة الطيران في حال تأخر رحلته الجوية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ” يا هلا ” ، مساء اليوم، أن الحقوق يتم تحديدها على حساب الاتجاه أو الرحلة، مضيفًا أنه إذا تأخر ساعة فلابد أن يتوفر للمسافر مشروبات.

وأشار إلى أنه إذا تأخر المسافر 3 ساعات فحقه أن يتوفر له وجبة، أما إذا تأخر 6 ساعات فيكون للمسافر الحق في فسخ العقد أو تعويضات أو توفير سكن أو يؤمن لها رحلة قادمة.