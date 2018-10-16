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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

” الجمارك ” تحبط محاولة تهريب 3 ملايين و 158 ألف حبة كبتاجون

” الجمارك ” تحبط محاولة تهريب 3 ملايين و 158 ألف حبة كبتاجون
عادل الحربي(صدى):

تمكنت الجمارك، اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب 3 ملايين و 158 ألف حبة كبتاجون، وذلك بعد اكتشافها مُخبأة في أحد الإرساليات القادمة للمملكة عبر جمرك ميناء الملك عبدالعزيز.

وأوضحت الجمارك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه تم ضبط مستقبلي هذه الكمية بالتعاون والتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 56194 ] نشر منذ 1 ساعة

الحمد لله وجزاكم الله خير ,,

[ عدد التعليقات: 56194 ] نشر منذ 1 ساعة

الحمد لله وجزاكم الله خير ,,

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