” الجمارك ” تحبط محاولة تهريب 3 ملايين و 158 ألف حبة كبتاجون
تمكنت الجمارك، اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب 3 ملايين و 158 ألف حبة كبتاجون، وذلك بعد اكتشافها مُخبأة في أحد الإرساليات القادمة للمملكة عبر جمرك ميناء الملك عبدالعزيز.
وأوضحت الجمارك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه تم ضبط مستقبلي هذه الكمية بالتعاون والتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56194 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله وجزاكم الله خير ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56194 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله وجزاكم الله خير ,,