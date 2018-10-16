” الجمارك ” تحبط محاولة تهريب 3 ملايين و 158 ألف حبة كبتاجون

عادل الحربي(صدى):

تمكنت الجمارك، اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب 3 ملايين و 158 ألف حبة كبتاجون، وذلك بعد اكتشافها مُخبأة في أحد الإرساليات القادمة للمملكة عبر جمرك ميناء الملك عبدالعزيز.

وأوضحت الجمارك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه تم ضبط مستقبلي هذه الكمية بالتعاون والتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.