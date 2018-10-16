نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الخارجية، عن أسماء المتقدمين الذين اجتازوا مسابقة (ملحق) للرجال لعام 1438هـ.

وأشارت إلى أنه سوف يتم التواصل معكم من خلال رسائل الـ SMS أو البريد الإلكتروني لاستكمال إجراءات التعيين

والأسماء هي:

1- احمد إبراهيم ناصر العواد القحطاني

2- احمد عبدالكريم سليمان العمر

3- البراء عبدالرحمن عبدالله الخضيري

4- حمد سليمان حمد الغاشم

5- خشرم عبدالله حسن الشهري

6- رامي سعد محمد الاسمري

7- سعد جبران مطلق الشمري

8- سعدي قاسم سعدي العتيبي

9- سعود ياسين محمد البركاتي

10- سهيل صالح علي الانصاري

11- صالح عبدالرحمن صالح العبيد

12- عبدالعزيز سليمان عبدالله العريني

13- عبدالعزيز فهد مبارك البراهيم

14- عبدالله خالد عبدالله العاصمي

15- عبدالله محمد عبدالله الحديثي

16- عبدان عبدالعزيز ابراهيم العبدان

17- علي محمد علي ابوحكمه

18- علي محمد كليب العنزي

19- عمارعبدالخير بركي المولد

20- فهد عبد الله إبراهيم الدريويش

21- فيصل نايف بندر السديري

22- ماجد محمد حسين العساف

23- ماجد محمد منصور الغفيلي

24- محمد سليمان إبراهيم الرشودي

25- محمد ناصر راشد الحميدان المري

26- معروف سعيد شوشه الثبيتي

27- نايف متعب خريص العتيبي

28- نصر سعد محمد الأنصاري