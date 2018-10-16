بالصور.. الرئيس الأوغندي يضع ” كيم كاردشيان ” في موقف محرج

كامبالا(صدى):

وضع الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، نجمة التلفزيون الأمريكية كيم كاردشيان، في وقف محرج خلال زيارتها برفقة زوجها وابنتها لأوغندا ضمن جولة أفريقية.

وأرادت كيم المغادرة لارتباطها بعمل، فسألها موسيفيني: ماذ تعملين، لترد قائلة إنها لديها برنامجًا تليفزيونيًا مع أخواتها وعائلاتها، وإنهم جميعًا ينتظرون عودتها.

وأظهر ذلك السؤال أن الرئيس الأوغندي لم يكن يعرف طبيعة عمل “ كيم ” ، حيث نشر موسيفيني تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، واصفًا ضيفيه بنجوم ترفيه.