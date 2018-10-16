بالصور.. الرئيس الأوغندي يضع ” كيم كاردشيان ” في موقف محرج
وضع الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، نجمة التلفزيون الأمريكية كيم كاردشيان، في وقف محرج خلال زيارتها برفقة زوجها وابنتها لأوغندا ضمن جولة أفريقية.
وأرادت كيم المغادرة لارتباطها بعمل، فسألها موسيفيني: ماذ تعملين، لترد قائلة إنها لديها برنامجًا تليفزيونيًا مع أخواتها وعائلاتها، وإنهم جميعًا ينتظرون عودتها.
وأظهر ذلك السؤال أن الرئيس الأوغندي لم يكن يعرف طبيعة عمل “ كيم ” ، حيث نشر موسيفيني تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، واصفًا ضيفيه بنجوم ترفيه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56195 ] نشر منذ 1 ساعة
دعواهم دعوى وبلواهم بلوى ,,
,, يادافع البلاااا .. طار عقلها وتدور الفكه بأي عذر ,,