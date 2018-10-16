  • الثلاثاء 16

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالصور.. الرئيس الأوغندي يضع ” كيم كاردشيان ” في موقف محرج

بالصور.. الرئيس الأوغندي يضع ” كيم كاردشيان ” في موقف محرج

بالصور.. الرئيس الأوغندي يضع ” كيم كاردشيان ” في موقف محرج
كامبالا(صدى):

وضع الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، نجمة التلفزيون الأمريكية كيم كاردشيان، في وقف محرج خلال زيارتها برفقة زوجها وابنتها لأوغندا ضمن جولة أفريقية.

وأرادت كيم المغادرة لارتباطها بعمل، فسألها موسيفيني: ماذ تعملين، لترد قائلة إنها لديها برنامجًا تليفزيونيًا مع أخواتها وعائلاتها، وإنهم جميعًا ينتظرون عودتها.

وأظهر ذلك السؤال أن الرئيس الأوغندي لم يكن يعرف طبيعة عمل “ كيم ” ، حيث نشر موسيفيني تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، واصفًا ضيفيه بنجوم ترفيه.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 56195 ] نشر منذ 1 ساعة

دعواهم دعوى وبلواهم بلوى ,,

,, يادافع البلاااا .. طار عقلها وتدور الفكه بأي عذر ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *