بالصور.. تعليم الطائف ينظم فعاليات منوعة للاحتفاء بيوم الغذاء العالمي

بدرية المالكي(صدى):

برعاية مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بنات مها الزايدي نظمت وحدة شراكة المجتمع (ارتقاء) وإدارة خدمات الطلاب وإدارة الشؤون الصحية المدرسية مساء اليوم الثلاثاء بمركز خطوات الصحة برنامج تفعيل اليوم العالمي للغذاء لهذا العام، والذي يوافق السادس عشر من شهر أكتوبر من كل عام .

شمل البرنامج على العديد من الفقرات والمناشط الحيوية والتي تصب في خدمة الأسرة والمجتمع، كان أبرزها التعريف باليوم العالمي للغذاء قدمته أخصائية العلاج الطبيعي، كذلك تناولت الفقرات سوء الغذاء وعلاقته بالتشوهات القوامية، و أهمية التغذية للرياضيين، كما عرض اللقاء فيلمًا وثائقيًا للتعريف بالأسر المنتجة واشتراطات الصحة ومطابقتها للشروط.

تقدمت الزايدي في كلمتها بجزيل الشكر والعرفان للقائمين على تفعيل هذ اليوم، مشيرة إلى ان هذا اليوم هو يوم أعلنته منظمة الأغذية والزراعة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ، حيث تم الاحتفال بهذا اليوم على نطاق واسع من قبل العديد من المنظمات المعنية بالأمن الغذائي .

وأكدت الزايدي في كلمتها إلى أن هدف برنامج الأغذية العالمي هو تعميق الوعي بمعاناة الجياع وناقصي الأغذية بالعالم، وإلى تشجيع الناس بمختلف أنحاء العالم لأخذ التدابير لمكافحة الجوع، ومنوهة على وجوب الحفاظ على النعم، وأنه واجب ديني ومتطلب حضاري تقاس به الأمم .

في ختام البرنامج تم تكريم المشاركات بتوزيع شهادات الشكر والتقدير .