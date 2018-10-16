ترامب: ولي العهد أخبرني ببدء تحقيق في اختفاء جمال خاشقجي

نايف السالم(صدى):

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتصال مع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله أخبره خلاله بأن لا علم له بما حدث داخل القنصلية، مؤكدًا أنه بدأ تحقيقا شاملا وكاملا بقضية اختفاء جمال خاشقجي.

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : لقد تحدثت للتو مع ولي العهد السعودي وقد نفى بشكل قاطع علمه بما جرى في القنصلية السعودية في تركيا، وكان مع وزير الخارجية مايك بومبيو.

وأضاف الرئيس الأمريكي في تغريدة أخرى: لقد أخبرني سموه أنه فتح تحقيقا، وسيوسعه على الفور ليكون كاملا وشاملا، ستظهر الأجوبة قريبا.