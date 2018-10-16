أمير منطقة منطقة الحدود الشمالية يزف 160 شاباً وفتاة في حفل الزواج الجماعي

محمد السعران(صدى):

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، اليوم ، حفل الزواج الجماعي لـ 160 شاباً وفتاة ، الذي نظمه فرع جمعية التنمية الأسرية ” ألفه ” بدعم من إدارة أوقاف صالح الراجحي في مدينة عرعر.

وفور وصول سموه عزف السلام الملكي ، ثم بدئ الحفل ، بآيات من القران الكريم ثم مسيرة العرسان .

أثر ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن أهداف وأعمال الجمعية ودورها في إقامة الدورات التدريبية في الأسرة وتربية الأبناء لتأهيل المقبلين على الزواج, وتقديم الاستشارات الأسرية اللازمة للشباب لمساعدتهم على إيجاد الحلول الممكنة للمشكلات التي تواجههم أسرياً وعقد برامج لتأهيل وإعانة المطلقات بالمنطقة.

ثم ألقى رئيس جمعية ألفة الدكتور عايد بن عبيد العنزي كلمة عبر فيها عن شكره لسمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على رعايته لمثل هذه الاحتفالات الإجتماعية .

وبيّن العنزي الدور الذي تقوم به الجمعية في تحصين الشباب لإكمال نصف دينهم ، مؤكداً أهمية الزواج لبناء أسرة صالحة في المجتمع ، مشيراً إلى أن الجمعية نظمت دورات تدريبية عن الأسرة والمشاكل التي قد تواجهه .

ثم ألقى عبدالسلام الراجحي كلمة أوقاف الراجحي شكر فيها سمو أمير المنطقة على رعايته للحفل ومشاركة أبنائه وبناته فرحتهم واحتفالهم بهذه المناسبة سائلاً الله لهم التوفيق .

وأكد أن هذه الرعاية تجسد ما تنعم به هذه البلاد من التلاحم بين القيادة وأبناء الوطن .

ثم كرم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية الجهات الراعية والداعمة والمدراء السابقين للجمعية بعدها التقط الصور التذكارية لسموه مع العرسان .