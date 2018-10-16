بالفيديو.. تركي آل الشيخ يعلق على رد فعل الفائزة بالسيارة ويهنئها

نواف السالم(صدى):

هنأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الفائزة بالسيارة خلال مباراة البرازيل والأرجنتين.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” فرحة بنت بلدي بالفوز بالسيارة بالدنيا عندي كلها ألف مبروك ” .

وأظهرت الكاميرات، الفائزة بالسيارة في حالة ارتباك وتوتر شديدة، ولم تصدق أنها فازت بالسيارة.