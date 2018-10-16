بالفيديو.. تركي آل الشيخ يعلق على رد فعل الفائزة بالسيارة ويهنئها
هنأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الفائزة بالسيارة خلال مباراة البرازيل والأرجنتين.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” فرحة بنت بلدي بالفوز بالسيارة بالدنيا عندي كلها ألف مبروك ” .
وأظهرت الكاميرات، الفائزة بالسيارة في حالة ارتباك وتوتر شديدة، ولم تصدق أنها فازت بالسيارة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35889 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه ههههههههه
مبروووووووووووك
مبروووووووووووووووك😘😘😘
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2165 ] نشر منذ 2 ساعتين
تستاهل السيارة
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32921 ] نشر منذ 2 ساعتين
مبروك بس ليش البكاء
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 1162 ] نشر منذ 2 ساعتين
بكاء الفرح يالست محرومة😊 مجرد ماء مالح وليس حزن