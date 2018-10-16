الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني
قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان اليوم أنها فرضت عقوبات جديدة على شبكة تمويل قوات الباسيج الإيرانية ، مشيرة إلى أن هذه القوات شبه العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني متهمة بتجنيد أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً ونشرهم في ساحات المعارك في سورية.
وأضاف بيان الوزارة: إن العقوبات تشمل 20 شركة وكيانا إيرانيا ينشطون في الشرق الأوسط وأوروبا إضافة إلى خمس مؤسسات مالية إيرانية أخرى من بينها بنكا مهر اقتصاد وملت إيران، وشركة مباركه أصفهان للحديد.
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