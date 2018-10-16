شرطي أمريكي يغتصب سيدة أثناء توقف مروري

واشنطن(صدى):

وجهت سيدة اتهام لشرطي أمريكي في ميريلاند يفيد اغتصابها أثناء توقف مروري .

وذكرت cnn أنه ألقي القبض على الشرطي ويدعى رايان ماكلين، بعد أن تقدمت السيدة ببلاغ ضده للشرطة.

ويواجه ضابط الشرطة تهمة الاغتصاب بعد أن زُعم أنه اعتدى على امرأة أثناء توقف مروري.