شرطي أمريكي يغتصب سيدة أثناء توقف مروري
وجهت سيدة اتهام لشرطي أمريكي في ميريلاند يفيد اغتصابها أثناء توقف مروري .
وذكرت cnn أنه ألقي القبض على الشرطي ويدعى رايان ماكلين، بعد أن تقدمت السيدة ببلاغ ضده للشرطة.
ويواجه ضابط الشرطة تهمة الاغتصاب بعد أن زُعم أنه اعتدى على امرأة أثناء توقف مروري.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56180 ] نشر منذ 38 دقيقة
لاغريب عليهم لاغريب ,,
,, استغفر الله العظيم ، والحمد لله رب العالمين ، منَّ علينا باالإسلام وجعلنا مسلمين ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1100 ] نشر منذ 34 دقيقة
حياتهم حياة بهايم الحمدلله على نعمة الاسلام