بالفيديو.. مستشارة أمريكية تفضح سجّل الأتراك.. وتؤكد: لا يمكن تبرئتهم
أكدت مستشارة الأمن القومي في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، فرنسيس تاونسند، أنه لا يمكن تبرئة تركيا من قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي داخلها.
وأوضحت ” تاونسند ” في لقاء مع قناة CBS الأمريكية، أن تركيا تحدَّت عن وجود معلومات شنيعة و تسجيلات وفيديوهات حول مقتل ” خاشجقي ” ، لكنها لم تنشر أي منها أو أي دليل آخر.
وقالت: حتى نكون منصفين فإن تركيا نفسها ليس لديها سجل نظيف في مجال حقوق الإنسان لذلك لا يمكن تبرئة الأتراك ” .
يأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه الإعلام التركي والقطري في بث سمومه تجاه المملكة وتشويه صورتها، مستغلين قضية ” خاشقجي ” التي لم تنتهي التحقيقات فيها بعد.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56180 ] نشر منذ 24 دقيقة
صح الكلام ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32915 ] نشر منذ 15 دقيقة
طيب