بالفيديو.. مستشارة أمريكية تفضح سجّل الأتراك.. وتؤكد: لا يمكن تبرئتهم

واشنطن(صدى):

أكدت مستشارة الأمن القومي في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، فرنسيس تاونسند، أنه لا يمكن تبرئة تركيا من قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي داخلها.

وأوضحت ” تاونسند ” في لقاء مع قناة CBS الأمريكية، أن تركيا تحدَّت عن وجود معلومات شنيعة و تسجيلات وفيديوهات حول مقتل ” خاشجقي ” ، لكنها لم تنشر أي منها أو أي دليل آخر.

وقالت: حتى نكون منصفين فإن تركيا نفسها ليس لديها سجل نظيف في مجال حقوق الإنسان لذلك لا يمكن تبرئة الأتراك ” .

يأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه الإعلام التركي والقطري في بث سمومه تجاه المملكة وتشويه صورتها، مستغلين قضية ” خاشقجي ” التي لم تنتهي التحقيقات فيها بعد.