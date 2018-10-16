السعودية تنجح في تحرير رهينة فرنسي من الميليشيات الحوثية

سعيد العجل(صدى):

نجحت السعودية في إطلاق سراح الرهينة الفرنسي (الين كوما) المختطف لدى الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، منذ ما يقارب أربعة أشهر.

وأعلن مصدر مسؤول اليوم (الثلاثاء) أنه إنفاذاً للتوجيه الكريم وبناء على طلب الجانب الفرنسي للمساعدة في أطلاق سراح الرهينة الفرنسي ( الين كوما) المختطف لدى الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران منذ تاريخ 8 يوليو 2018م بمحافظة الحديدة.

فقد تم التنسيق مع القوات المشتركة حيال تسهيل اجراءات الحصول على تصريح للطائرة من نوع (C130) تابعة للجيش الفرنسي.

وأكد المصدر أنه تم مساء اليوم الثلاثاء 7 صفر 1440هـ التصريح للطائرة وتم نقل الرهينة من محافظة صنعاء إلى مسقط بسلطنة عمان.