سعد لمجرد يحاول الانتحار داخل محبسه.. ومحاميه يكشف التفاصيل!
أكد محامي المغني المغربي سعد لمجرد أن الأخير يعاني من اكتئاب حاد على خلفية اعتقاله بتهمة الاغتصاب قبل عدة أشهر.
وطالب محامي المغني المغربي، بإيداعه مصحة نفسية بدلا من السجن، لمعاناته من الاكتئاب الحاد، ويحتاج إلى علاج سريع ومتابعة تحت إشراف طبي.
وذكرت وسائل إعلام أوروبية وجزائرية، أن المجرد حاول الانتحار في باريس خلال اعتقاله، مبينا أن الحالة النفسية للمجرد تزداد سوءًا مع الوقت.
يذكر أن لمجرد يواجه اتهامات باغتصاب فتاة، واضطرت المحكمة لوضعه في السجن رهن الاعتقال الاحتياطي.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35887 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يفك أسرك😐
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 322 ] نشر منذ 57 دقيقة
دروب الزلق تؤدي الى ادهى من ذلك
نسأل الله العفو والعافيه، عسى ان يلطف بعباده