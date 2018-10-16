سعد لمجرد يحاول الانتحار داخل محبسه.. ومحاميه يكشف التفاصيل!

أماني الغامدي(صدى):

أكد محامي المغني المغربي سعد لمجرد أن الأخير يعاني من اكتئاب حاد على خلفية اعتقاله بتهمة الاغتصاب قبل عدة أشهر.

وطالب محامي المغني المغربي، بإيداعه مصحة نفسية بدلا من السجن، لمعاناته من الاكتئاب الحاد، ويحتاج إلى علاج سريع ومتابعة تحت إشراف طبي.

وذكرت وسائل إعلام أوروبية وجزائرية، أن المجرد حاول الانتحار في باريس خلال اعتقاله، مبينا أن الحالة النفسية للمجرد تزداد سوءًا مع الوقت.

يذكر أن لمجرد يواجه اتهامات باغتصاب فتاة، واضطرت المحكمة لوضعه في السجن رهن الاعتقال الاحتياطي.