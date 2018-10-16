آل الشيخ: ” يارب يفوز اللي في بالي “

ماجد محمد(صدى):

يتابع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مباراة البرازيل والأرجنتين في ختام بطولة ” سوبر كلاسيكو ” الودية.

وقال ” آل الشيخ ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” البرازيل والأرجنتين، وعلي سعيد الكعبي، وحليب شاهي، ويارب يفوز اللي في بالي ” .

يذكر أن المنتخب الوطني قد تعادل إيجابيًا مع نظيره العراقي، مساء أمس الاثنين، بهدف لهدف في البطولة ذاتها، وستحسم مباراة اليوم الفائز بالبطولة.