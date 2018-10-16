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آل الشيخ: ” يارب يفوز اللي في بالي “

آل الشيخ: ” يارب يفوز اللي في بالي “
ماجد محمد(صدى):

يتابع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مباراة البرازيل والأرجنتين في ختام بطولة ” سوبر كلاسيكو ” الودية.

وقال ” آل الشيخ ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” البرازيل والأرجنتين، وعلي سعيد الكعبي، وحليب شاهي، ويارب يفوز اللي في بالي ” .

يذكر أن المنتخب الوطني قد تعادل إيجابيًا مع نظيره العراقي، مساء أمس الاثنين، بهدف لهدف في البطولة ذاتها، وستحسم مباراة اليوم الفائز بالبطولة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 1 ساعة

يا حبني لهالشخص

الشيخ له كريزما خاصه وشخص محبوب رغم الحمله المسعوره لتشويه سمعته

[ عدد التعليقات: 32915 ] نشر منذ 44 دقيقة

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه طيب ليش التلميح خلك صريح

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 41 دقيقة

حبك برص

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