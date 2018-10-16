آل الشيخ: ” يارب يفوز اللي في بالي “
يتابع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مباراة البرازيل والأرجنتين في ختام بطولة ” سوبر كلاسيكو ” الودية.
وقال ” آل الشيخ ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” البرازيل والأرجنتين، وعلي سعيد الكعبي، وحليب شاهي، ويارب يفوز اللي في بالي ” .
يذكر أن المنتخب الوطني قد تعادل إيجابيًا مع نظيره العراقي، مساء أمس الاثنين، بهدف لهدف في البطولة ذاتها، وستحسم مباراة اليوم الفائز بالبطولة.
درباويه[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 1 ساعة
يا حبني لهالشخص
الشيخ له كريزما خاصه وشخص محبوب رغم الحمله المسعوره لتشويه سمعته
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32915 ] نشر منذ 44 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه طيب ليش التلميح خلك صريح
محب وطني[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 41 دقيقة
حبك برص