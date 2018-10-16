الخميس إنطلاق مبادرة ” حديقتي_مسؤوليتي ” برجال ألمع

محمد السعران(صدى):

غرار مبادرة أمانة منطقة عسير ،تعتزم بلدية رجال ألمع يوم الخميس القادم إطلاق مبادرة حديقتي مسؤوليتي والتي تهدف إلى المحافظة على الحدائق العامة ونظافتها وكذلك لتعميق وتعزيز ثقافة الجمهور حول ارتياد الحدائق، لما لها من أثر كبير في إعطاء الوجه الحضاري المتطور والعصري للمحافظة من خلال الإرتقاء بمستوى الوعي البيئي، والتأكيد على التصرفات والسلوكيات الإيجابية فيما يتعلق بالمحافظة على نظافة الحدائق ومكوناتها وعناصرها الطبيعية والمزروعات والأشجار، وإرشاد رواد الحدائق إلى الأساليب المثلى للتخلص من النفايات ، خصوصا وأن حماية البيئة هي مسؤولية مشتركة يساهم فيها كافة أفراد المجتمع ، و يكمن دور المبادرة هنا عبر تثقيف ورفع الوعي لدى الجمهور بأهمية الحفاظ على نظافة المكان بشكل عام و الحدائق بشكل خاص استناداً على شعار المحافظة على صحة البيئة .

هذا وسوف تكون المبادرة التي ستنطلق مساء يوم الخميس القادم في تمام الساعة الرابعة عصراً حيث سيكون بحديقة دوار العوص وهو أحد أماكن تنفيذ المبادرة .