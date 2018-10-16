بالفيديو.. لحظة استهداف قناص حوثية مراسل تليفزيوني باليمن

فهمي محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو نشرته قناة العربية لحظة تعرض مراسلها لاستهداف من قبل قناص حوثي.

وأظهر الفيديو مراسل العربية ويدعى هاني الصفيان أثناء استلقائه على الأرض لتجنب الرصاص قبالة المعارك التي تدور بين الجيش اليمني الوطني وميليشيا الحوثي في مديرية باقم بصعدة.

وأبان الفيديو مراسل العربية يمازح المصور المرافق له ويطالبه بالنزول أرضا لتجنب الرصاص، قبل أن يفاجئهما استهداف بذخيرة حية بالقرب منهما.