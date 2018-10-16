بالفيديو.. لحظة استهداف قناص حوثية مراسل تليفزيوني باليمن
أظهر مقطع فيديو نشرته قناة العربية لحظة تعرض مراسلها لاستهداف من قبل قناص حوثي.
وأظهر الفيديو مراسل العربية ويدعى هاني الصفيان أثناء استلقائه على الأرض لتجنب الرصاص قبالة المعارك التي تدور بين الجيش اليمني الوطني وميليشيا الحوثي في مديرية باقم بصعدة.
وأبان الفيديو مراسل العربية يمازح المصور المرافق له ويطالبه بالنزول أرضا لتجنب الرصاص، قبل أن يفاجئهما استهداف بذخيرة حية بالقرب منهما.
محاولة قناص حوثي استهداف مراسل #العربية@H_alsufayan pic.twitter.com/jak93ejU8y
— العربية (@AlArabiya) October 16, 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35887 ] نشر منذ 2 ساعتين
هاني حبيب قلبي والله
سلامااااات ياعسل سلامااااات😘
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2655 ] نشر منذ 1 ساعة
اين انتم ايها النباحون كلاب المجوس
والسنافر 🐕🐶🐩 من هذا المشهد
ام انة لايرضي اعمامكم المجوس قبحكم
الله .مهما فعلتم فكاذبون ومكشوفون ومفضوحون
ومن التراب العفن تاكلون .
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2655 ] نشر منذ 1 ساعة
اين انتم ايها النباحون كلاب المجوس
والسنافر 🐕🐶🐩 من هذا المشهد
ام انة لايرضي اعمامكم المجوس قبحكم
الله .مهما فعلتم فكاذبون ومكشوفون ومفضوحون
ومن التراب العفن تاكلون .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56180 ] نشر منذ 43 دقيقة
الحمد لله على سلامة المراسلين ,,
,, اللهم خيب ظنون الحوثيين واعوانهم واسيادهم المعممين ,, آمين ,,