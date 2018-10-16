” آل الشيخ ” يعلن عن تكليف ” سامي الجابر ” بدراسة استضافة المملكة لكأس آسيا

نواف السالم(صدى):

كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الثلاثاء، عن تكليف سامي الجابر بمهمة دراسة ملف استضافة السعودية لكأس آسيا مستقبلًا.

وقال خلال مشاركته مع قنوات ksa :الآن أصبحت السعودية قبلة مهمة للرياضيين، وسعيد بالتميز الذي نشاهده وخصوصًا في النقل التلفزيوني.

وأضاف: كنت أتمنى أن أكون موجودًا في هذه المباراة التي سيشاهدها أكثر من ١٠٠ مليون شخص حول العالم وأن أسلم الكأس للفريق الفائز، حيث اشتقت للعودة إلى أرض المملكة.