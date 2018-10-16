” آل الشيخ ” يعلن عن تكليف ” سامي الجابر ” بدراسة استضافة المملكة لكأس آسيا
كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الثلاثاء، عن تكليف سامي الجابر بمهمة دراسة ملف استضافة السعودية لكأس آسيا مستقبلًا.
وقال خلال مشاركته مع قنوات ksa :الآن أصبحت السعودية قبلة مهمة للرياضيين، وسعيد بالتميز الذي نشاهده وخصوصًا في النقل التلفزيوني.
وأضاف: كنت أتمنى أن أكون موجودًا في هذه المباراة التي سيشاهدها أكثر من ١٠٠ مليون شخص حول العالم وأن أسلم الكأس للفريق الفائز، حيث اشتقت للعودة إلى أرض المملكة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 417 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يأخذك أخذ عزيز مقتدر..أفسدت الرياضة .