  • الثلاثاء 16

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. ” آل الشيخ ” يعلن عن تكليف ” سامي الجابر ” بدراسة استضافة المملكة لكأس آسيا

” آل الشيخ ” يعلن عن تكليف ” سامي الجابر ” بدراسة استضافة المملكة لكأس آسيا

” آل الشيخ ” يعلن عن تكليف ” سامي الجابر ” بدراسة استضافة المملكة لكأس آسيا
نواف السالم(صدى):

كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الثلاثاء، عن تكليف سامي الجابر بمهمة دراسة ملف استضافة السعودية لكأس آسيا مستقبلًا.

وقال خلال مشاركته مع قنوات ksa :الآن أصبحت السعودية قبلة مهمة للرياضيين، وسعيد بالتميز الذي نشاهده وخصوصًا في النقل التلفزيوني.

وأضاف: كنت أتمنى أن أكون موجودًا في هذه المباراة التي سيشاهدها أكثر من ١٠٠ مليون شخص حول العالم وأن أسلم الكأس للفريق الفائز، حيث اشتقت للعودة إلى أرض المملكة.


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 417 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يأخذك أخذ عزيز مقتدر..أفسدت الرياضة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *