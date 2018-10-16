بي إم دبليو تطرح سيارتها الجديدة X4 في المملكة

أميرة خالد(صدى):

كشف موزع سيارات بي إم دبليو في المملكة عن سيارة الشركة الجديدة X4 التي تطرح لأول مرة في السوق السعودي, ولتكمل نجاح عائلة السيارات اكس في المملكة التي عليها اقبال واهتمام كبير ، وتتمتع X4 الصغيرة في الحجم الي حد ما عن X5 وX6 بتصميم انسيابي مميز يتجسد في الخطوط الديناميكية التي تظهر على جسم السيارة .

وتقدم السيارة بمحركات مختلفة تشمل محرك رباعي الاسطوانات بقوة 184 حصان في نسخة xDrive20i ومحرك رباعي الاسطوانات كذلك ولكن بقوة أكبر 252 حصان لنسخة xDrive30i بينما هناك محرك مختلف سداسي الاسطوانات يوفر قوة تبلغ 354 حصان في نسخة M40i ، وقامت الشركة بربط الاصدارات الثلاثة بنفس ناقل الحركة ستبترونيك من 8 سرعات.

كما وفرت الشركة امكانية اختيار المشترين لاضافة باقات خاصة من بي ام دبليو اكسكلوسيف ليمكنهم اضافة مزيد من الخيارات التي تناسب تطلعاتهم للسيارة.