بالفيديو.. متعافية من سرطان الثدي تروي معاناتها بسبب الإنجاب

أميرة خالد(صدى):

روت ملهمة عبدالله متعافية من سرطان الثدي، معاناتها بسبب عدم قدرتها على الإنجاب بعد تعافيها من المرض.

وقالت مهلمة خلال مشاركتها في برنامج ” سيدتي ” : تعرضت لإساءات لفظية كثيرة بعد أن أخبر الطبيب زوجي بأنني لم أستطع الإنجاب.

وأضافت : وأنا مصابة وتغير شكل الثدي، وبعد التعرض للإهانة قررت الانفصال عن زوجي، برغم من أنه كان يعلم جيدًا مرضي.، ولكني قوية في هذه القضية واستمرت حياتي بشكل طبيعي.