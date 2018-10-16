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بالفيديو.. متعافية من سرطان الثدي تروي معاناتها بسبب الإنجاب

بالفيديو.. متعافية من سرطان الثدي تروي معاناتها بسبب الإنجاب
أميرة خالد(صدى):

روت ملهمة عبدالله متعافية من سرطان الثدي، معاناتها بسبب عدم قدرتها على الإنجاب بعد تعافيها من المرض.

وقالت مهلمة خلال مشاركتها في برنامج ” سيدتي ” : تعرضت لإساءات لفظية كثيرة بعد أن أخبر الطبيب زوجي بأنني لم أستطع الإنجاب.

وأضافت : وأنا مصابة وتغير شكل الثدي، وبعد التعرض للإهانة قررت الانفصال عن زوجي، برغم من أنه كان يعلم جيدًا مرضي.، ولكني قوية في هذه القضية واستمرت حياتي بشكل طبيعي.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1160 ] نشر منذ 8 دقائق

اللّه يعوضك خير🙏🏻 عدم القدرة على الإنجاب بعد الشفاء من سرطان الثدي رأفة من اللّه بكِ••لأن الحمل يعني عودة المرض لكن بعد فترة 5سنوات يصبح الحمل آمن**الله يطعمك ولايحرمك نعمة السموم و قلب النسبة للزوج لا تعليق ذهب غير مأسوف عليه

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