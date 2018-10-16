بالفيديو.. متعافية من سرطان الثدي تروي معاناتها بسبب الإنجاب
روت ملهمة عبدالله متعافية من سرطان الثدي، معاناتها بسبب عدم قدرتها على الإنجاب بعد تعافيها من المرض.
وقالت مهلمة خلال مشاركتها في برنامج ” سيدتي ” : تعرضت لإساءات لفظية كثيرة بعد أن أخبر الطبيب زوجي بأنني لم أستطع الإنجاب.
وأضافت : وأنا مصابة وتغير شكل الثدي، وبعد التعرض للإهانة قررت الانفصال عن زوجي، برغم من أنه كان يعلم جيدًا مرضي.، ولكني قوية في هذه القضية واستمرت حياتي بشكل طبيعي.
#ملهمة_عبدالله .. متعافية من #سرطان_الثدي : تعرضت لإساءات لفظية كثيرة لأنني لم أستطع الإنجاب وأنا مصابة وتغير شكل الثدي .. فكان الانفصال
#سيدتي_الم_وامل#برنامج_سيدتي#خليجية#سيدتي_الوردية pic.twitter.com/V4TnsSl6ho
— برنامج سيدتي (@Sayyidaty) October 16, 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35887 ] نشر منذ 2 ساعتين
هاالحين وش ذنبها علشان تغلط عليها
بعض الأزواج ودك تربطه في صاروخ
وتطلقه للفضاء
روحه بلا رجعه😐
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32915 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله المستعان بعض الناس عقله ملحوس والى من متى الانسان يحاسب على المرض الذي قدره الله عليه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32915 ] نشر منذ 29 دقيقة
يا مهله الله فك لك منه
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 1160 ] نشر منذ 8 دقائق
اللّه يعوضك خير🙏🏻 عدم القدرة على الإنجاب بعد الشفاء من سرطان الثدي رأفة من اللّه بكِ••لأن الحمل يعني عودة المرض لكن بعد فترة 5سنوات يصبح الحمل آمن**الله يطعمك ولايحرمك نعمة السموم و قلب النسبة للزوج لا تعليق ذهب غير مأسوف عليه