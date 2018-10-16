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” الجوازات ” تكشف حقيقة تجديد هوية ” زائر ” لليمنيين

” الجوازات ” تكشف حقيقة تجديد هوية ” زائر ” لليمنيين
علي القحطاني(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، حقيقة الأنباء المتداولة عن تجديد هوية ” زائر ” لليمنيين 7 أشهر.

وتساءل وافد يمني عبر تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، قائلًا : ” هل تم تمديد هوية زائر سبعة أشهر إضافية للجنسية اليمنية؟ ” .

وردّ حساب الجوازات على الموقع قائلًا : ” في حال وجود أي إعلانات رسمية من المديرية العامة للجوازات، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية ” .

وتسبب الأنباء المتداولة في قيام الكثير من اليمنيين بالذهاب إلى فروع الجوازات بالمملكة، للتأكد من صحتها.


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