” الجوازات ” تكشف حقيقة تجديد هوية ” زائر ” لليمنيين

علي القحطاني(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، حقيقة الأنباء المتداولة عن تجديد هوية ” زائر ” لليمنيين 7 أشهر.

وتساءل وافد يمني عبر تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، قائلًا : ” هل تم تمديد هوية زائر سبعة أشهر إضافية للجنسية اليمنية؟ ” .

وردّ حساب الجوازات على الموقع قائلًا : ” في حال وجود أي إعلانات رسمية من المديرية العامة للجوازات، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية ” .

وتسبب الأنباء المتداولة في قيام الكثير من اليمنيين بالذهاب إلى فروع الجوازات بالمملكة، للتأكد من صحتها.