المجلس الصحي السعودي يعلن عن وظائف صحية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف المجلس الصحي السعودي بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات.

وأوضح المجلس الصحي السعودي أن العمل بمقر المجلس في مدينة الرياض، مبينا أنّ الوظائف المتاحة على مسمى مساعد إداري: درجة البكالوريوس في تخصصات: (مكتبات ومعلومات، حفظ الوثائق والمحفوظات)، و أخصائي تغذية: درجة الماجستير في تخصص التغذية الإكلينيكية، وأخصائي عقود ومشتريات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة أعمال، إدارة عامة).

وأضاف المجلس أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2018م، مشيرا إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: هنـــــا..