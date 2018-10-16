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إعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها السابق

إعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها السابق
نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، عن توجيه ملكي كريم بإعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة.

وأكدت المصادر لصحيفة ” صدى ” ، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، وافق على ما رأته اللجنة المالية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بإعادة صرف العلاوة السنوية.


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11 تعليق

[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمدلله.. لبيگ يا حسين.. الله يحفظ ملكنا مع كل هالاخبار السيئة اللي كل يوم نقراها هذا اجمل واسعد خبر هديه من سيدي خادم الحرمين الشريفين

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يديمك ياوطن اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه

[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يحفظ حكومتنا الرشيده في ظل ملكنا الغالي وولي عهده محمد بن سلمان
سيروا ونحن معكم الى الامام

[ عدد التعليقات: 2655 ] نشر منذ 1 ساعة

درباوية ….
لبيك الله ثم لبيك.
ماهو لبيك ياحسين قتلوة المجوس والخوارج مثل ابوة رضي
الله عنهم . مانفعوا انفسهم على شان ينفعونكم لانهم خلق
من خلق الله سبحانة … حتى تستغيثون بهم هم بريئين منكم
ومن افعالكم المجوسية التي ستورثكم النار والعياذ بالله.
💚💚💚💚
💚💚💚💚
الله يحفظ حكامنا لما فية كل خير.

[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يجزاه بالخير عقبال ماتصرف الاعاشه الاضافيه الي خدمو بالشرقية

[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 1 ساعة

دام عزك يا وطن

[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 1 ساعة

سهم اول شي مافي حاجه اسمها ابيك الله ثم لبيك.. دليل ضعف ثقافتك الدينية

بعدين عادي مقولة لبيگ يا حسين.. لبيگ يا ملك سلمان.. لبيگ يالحد الجنوبي

[ عدد التعليقات: 2655 ] نشر منذ 30 دقيقة

باين عليك ثقافتك الدينية عالية بس
في الاتجاة المعاكس .
ارجعوا للكتاب والسنة فهما المنقذان
ان شاء الله من النار .

[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 29 دقيقة

جفظ الله ملكنا وأمد في عمره .
درباوية : الأمر ليس بعادي أن تقولي لميت : ( لبيك ) لأنك تعتقدين فيه الاستجابة والنفع وهذا شرك بالله تعالى .. وسيدنا الحسين رضي الله عنه لا يسمعك ولن يستجيب لك .. قال الله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ) .هداك الله للحق .

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