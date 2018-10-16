إعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها السابق
كشفت مصادر مطلعة، عن توجيه ملكي كريم بإعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة.
وأكدت المصادر لصحيفة ” صدى ” ، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، وافق على ما رأته اللجنة المالية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بإعادة صرف العلاوة السنوية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35887 ] نشر منذ 2 ساعتين
👍👍👍👍👍👍
درباويه[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمدلله.. لبيگ يا حسين.. الله يحفظ ملكنا مع كل هالاخبار السيئة اللي كل يوم نقراها هذا اجمل واسعد خبر هديه من سيدي خادم الحرمين الشريفين
احمد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يديمك ياوطن اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه
فتى الجنوب[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يحفظ حكومتنا الرشيده في ظل ملكنا الغالي وولي عهده محمد بن سلمان
سيروا ونحن معكم الى الامام
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2655 ] نشر منذ 1 ساعة
درباوية ….
لبيك الله ثم لبيك.
ماهو لبيك ياحسين قتلوة المجوس والخوارج مثل ابوة رضي
الله عنهم . مانفعوا انفسهم على شان ينفعونكم لانهم خلق
من خلق الله سبحانة … حتى تستغيثون بهم هم بريئين منكم
ومن افعالكم المجوسية التي ستورثكم النار والعياذ بالله.
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الله يحفظ حكامنا لما فية كل خير.
سعد[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجزاه بالخير عقبال ماتصرف الاعاشه الاضافيه الي خدمو بالشرقية
ابوسلطان[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 1 ساعة
دام عزك يا وطن
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32915 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجزاه خير الجزاء
درباويه[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 1 ساعة
سهم اول شي مافي حاجه اسمها ابيك الله ثم لبيك.. دليل ضعف ثقافتك الدينية
بعدين عادي مقولة لبيگ يا حسين.. لبيگ يا ملك سلمان.. لبيگ يالحد الجنوبي
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2655 ] نشر منذ 30 دقيقة
باين عليك ثقافتك الدينية عالية بس
في الاتجاة المعاكس .
ارجعوا للكتاب والسنة فهما المنقذان
ان شاء الله من النار .
متابع[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 29 دقيقة
جفظ الله ملكنا وأمد في عمره .
درباوية : الأمر ليس بعادي أن تقولي لميت : ( لبيك ) لأنك تعتقدين فيه الاستجابة والنفع وهذا شرك بالله تعالى .. وسيدنا الحسين رضي الله عنه لا يسمعك ولن يستجيب لك .. قال الله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ) .هداك الله للحق .