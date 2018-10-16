إعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها السابق

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، عن توجيه ملكي كريم بإعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة.

وأكدت المصادر لصحيفة ” صدى ” ، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، وافق على ما رأته اللجنة المالية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بإعادة صرف العلاوة السنوية.