شركة بنده للتجزئة تعلن عن وظائف شاغرة للسعوديين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن وظائف شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات.

وأكدت أن العمل بفروع الشركة والمتاجر التابعة لها في محافظة جدة، مبينة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى مساعد مدير فئات المنتجات: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة،و أخصائي الأغذية الطازجة: شهادة الثانوية العامة فأعلى.

وأضافت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 ديسمبر 2018م، مشيرة إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ اضغط (هنا) .